أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

احتفلت جني عمرو دياب بعيد الأم ، ونشرت صورة لها مع والدتها و اخواتها ، و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت جني في الصورة مع والدتها و اخواتها كنزي و عبد الله وعلقت قائلة:" happy mother's day mommy ".



