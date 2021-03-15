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فن

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:14 ص
أبناء عمرو دياب و
أبناء عمرو دياب و والدتهم
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ندى فكري
احتفلت جني عمرو دياب بعيد الأم ، ونشرت صورة لها مع والدتها و اخواتها ، و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت جني في الصورة مع والدتها و اخواتها كنزي و عبد الله وعلقت قائلة:"  happy mother's day mommy ".

وكان هاشتاج "عمرو دياب" تصدر المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد سقوط عمرو دياب أثناء إحياء إحدى حفلاته.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى: "يا ريت نخف كلام عن موضوع سقوط #عمرو_دياب في حفل اليوم أنا كنت هناك، الراجل تعبان وكان في ٢٠٠٠ شخص تقريبًا وهو فعلًا عملاق وبس"، وقال آخر: "لحظة سقوط #عمرو_دياب من على المسرح مش لقطة".


يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقارى بالقاهرة، وقدم عددا كبيرا من أبرز أغانيه.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء".

يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب
أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم
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