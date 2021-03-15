الشباب والرياضة : لم نتحمل تكلفة مسحات كورنا لأي نادِ من أندية الدوري

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدوري خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحمل الوزارة التكلفة المادية للمسحات لأي نادِ من أندية الدوري خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن قرارات الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عبر الرابط التالي"https://www.emys.gov.eg/intro"، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.





وفي سياق متصل، صرحت الوزارة بانه يتم العمل على تطوير عدد من المشروعات والمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلًا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، كما عكست الإنجازات الرياضية المصرية التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلًا عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على جميع المستويات الدولية والعربية والإفريقية.





وناشدت الوزارة ، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.