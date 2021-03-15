الزراعة : مشروع النباتات العطرية بالوادي الجديد يقتحم أسواق التصدير..فيديو

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن هناك أكثر من 500 فدان مساحة منزرعة فى الوادى الجديدد.





، لافتًا إلى ان المساحات المنزرعة تزيد كل عام، وتنتج العديد من المحاصيل التى لها عائد اقتصادى كبير.













وأضاف المرسى، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يتم توفير مجموعة من المخصبات الزراعية والمغذيات النباتية من عناصر مغذية لرفع درجة خصوبة التربة، وذلك بأسعار مناسبة ومدعمة لجميع المزارعين.





وأشار إلى أن المنتجات تعمل على نظافة البيئة والإنسان والحيوان وتحد من استعمال الأسمدة الكيماوية الضارة بالإنسان، ويجري إنتاجها وتصنيعها بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وتحت إشراف أساتذة من مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أنها منتجات إحيائية وأسمدة غير تقليدية.





وتابع أن المساحات المنزرعة تزيد كل عام، وفقًا لتشجيع المزارعين على الزراعة، وذلك من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارع والشركة المصدرة للمنجات الزراعية خارج مصر من النباتات العطرية.



