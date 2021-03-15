ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة : مشروع النباتات العطرية بالوادي الجديد يقتحم أسواق التصدير..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن هناك أكثر من 500 فدان مساحة منزرعة فى الوادى الجديدد.

، لافتًا إلى ان المساحات المنزرعة تزيد كل عام، وتنتج العديد من المحاصيل التى لها عائد اقتصادى كبير.



وأضاف المرسى، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يتم  توفير مجموعة من المخصبات الزراعية والمغذيات النباتية من عناصر مغذية لرفع درجة خصوبة التربة، وذلك بأسعار مناسبة ومدعمة لجميع المزارعين.

وأشار إلى أن المنتجات تعمل على نظافة البيئة والإنسان والحيوان وتحد من استعمال الأسمدة الكيماوية الضارة بالإنسان، ويجري إنتاجها وتصنيعها بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وتحت إشراف أساتذة من مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أنها منتجات إحيائية وأسمدة غير تقليدية.

وتابع أن المساحات المنزرعة تزيد كل عام، وفقًا لتشجيع المزارعين على الزراعة، وذلك من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارع والشركة المصدرة للمنجات الزراعية خارج مصر من النباتات العطرية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة الوادي الجديد : توفير مجموعة من المخصبات لتحسين خواص التربة والحاصلات

وفد سياحي من سيدات المجتمع يزور الوادي الجديد

زراعة 292 ألف فدان محاصيل شتوية في الوادى الجديد

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بالإسماعيلية

زراعة 254011 فدانا من القمح في الوادي الجديد

على مساحة 6178 فدانا .. بنجر السكر محصول الخير على الإسماعيلاوية

ترشيحاتنا

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا

عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 -3-2021 ..فيديو

استبعاد عبدالله السعيد من معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر رغم تراجع ليفربول

أمننا لا يتجزأ.. الإمارات تتضامن مع السعودية ضد هجمات مليشيات الحوثي

بعد إلغاء نظام الكفيل فى السعودية.. ما هي مكاسب العمالة الوافدة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور