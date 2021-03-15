محافظ البحيرة: إنشاء 6 مصانع للغزل والنسيج بإستثمارات ٢.٤ مليار جنية بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تقدم كافة أوجه الدعم اللازم من المحافظة والأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ مشروع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذى سيقام على مساحة ١٧٥ ألف متر مربع، بتكلفة ٢.٤ مليار جنية بطاقة ٩٠٢٧ طن غزول و٥٠.٧ مليون متر نسيج سنويًا .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أهمية المشروع والذى سيعمل على عودة مدينة كفر الدوار لتتبوء مكانتها كإحدى أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج، حيث يهدف المشروع إلى إقامة ٦ مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى ( مصنع الصباغة والتجهيز - مصنع الغزل - مصنع النسيج - مصنع تحضيرات النسيج - مصنع التفصيل - مصنع البرم )، الأمر الذى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أهمية محور المحمودية والمحور الرابط وكافة الطرق والمحاور المرورية الجاري تنفيذها لخدمة الأنشطة الصناعية والتجارية و الإقتصادية.

جاء ذلك خلال إستقبال المحافظ بمكتبه صباح اليوم اللواء إبراهيم علي، والعميد خالد عبد الله من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( الشركة الوطنية للمقاولات )، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام وممثلي شركة صباغي البيضا والشركة المنفذة .

و أكد المحافظ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة وقوية على أرض محافظة البحيرة بضخ إستثمارات جديدة بقيمة ٢.٤ مليار جنية بخلاف ما شهدته البحيرة من مشروعات خلال العامين السابقين تجاوزت الثلاثة آلاف مشروع والـ ٥٥ مليار جنية.

وأضاف المحافظ، أنه وفى إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تم توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مشيرًا إلى أن تبلغ تكلفة إنشاءات المشروع ٢.٤ مليار جنية، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، وإحلال ١٧٠ ألف مردن متهالك بعدد ٨٨ ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية ٩٠٢٧ طن سنوي من الغزول بدلًا من ٣٦٦ طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج ٥٠.٧ مليون متر سنويًا من النسيج بدلًا من ١٣ مليون متر يتم إنتاجها حاليًا، مع إضافة طاقة إنتاجية ٥٠.٧ مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة .

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