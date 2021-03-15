شاهد.. سيارة أودي AUDI Q9 الإصدار الجديد تظهر اثناء اختبارها





ستأتي سيارة اودي الجديدة بمصابيح خلفية تمتد بكامل عرض الواجهة الخلفية، مع مشتت هواء ومخرجين للعادم، وزجاج خلفي ضيق، ويُتوقع أن تسع السيارة لـ 7 أو 8 رُكاب، في حين ننتظر أن نتعرف على كامل تفاصيلها عند طرحها رسميا قريبا .







اودي audi Q9 بها أقواس عجلات ضخمة و جنوط 22 بوصة، ويتميز المظهر الجانبي بأبواب محدبة بفضل الرفارف الأمامية والخلفية والتي تجعل الأبواب تبدو أقرب من بعضها البعض، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانورامي بين قضبان السقف.





ظهرت اودي audi Q9 في العديد من اللقطات التجسسية أثناء اختبارها، كما ظهرت في تصميم تخيلي يستند إلى الصور التجسسية، حيث تظهر بشبك كبير على الواجهة الأمامية محاطة بمصابيح أمامية رفيعة ليد، ووفقًا للصور التجسسية .







تقع مصابيح ضباب اودي audi Q9 أسفل المصابيح الأمامية مباشرة، في حين ستحصل فئة RS على فتحات تهوية ولوح حماية سفلية يُضفي عليها مظهرًا أكثر قوة.

يزداد اقبال العملاء علي السيارات ال suv يومًا بعد يوم، لذلك قررت شركات السيارات تعزيز تنافسيتها في هذا القطاع حيث قامت جيب بالكشف عن جراند واجونير مؤخرًا، و يعمل العملاق الالماني أودي على تطوير سيارة اس يو في جديدة ستكون الأكبر في تشكيلتها، والتي قد تحمل اسم Q9.هذا و قد أعلنتأودي منذ فترة عن مشروعها الجديد ، بانتاج 20 مركبة كهربائية بحلول عام 2025 ، وها هى تستعد لاطلاق كيو 5 اي ترون ، كواحدة من ضمن هذه المجموعة الكهربائية .واوضحت الشركة ان أودي كيو 5 اي ترون الكهربائية ، ستكون نموذج بمواصفات أعلى من Q4 e-tron القادم، ومن الممكن ان تكون أكبر كروس أوفر كهربائي من أودي حتى الآن.