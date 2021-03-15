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حوادث

رئيس استئناف القاهرة : نرحب بدعوة الرئيس السيسي للاستعانة بالمرأة في النيابة

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:15 م
المستشار عبده عطيه
المستشار عبده عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة
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محمد عبدالله
رحب المستشار عبده عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، بدعوة رئيس الجمهورية للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز .

قال المستشار الأودن: " أن محكمة استئناف القاهرة بها ١٣ قاضية بينهم ٨ قاضيات بدرجة رئيس استئناف وثلاث قاضيات بدرجة نائب رئيس استئناف وقاضيتان بدرجة مستشار ، وأنهن أثبتن جدارة وكفاءة عالية من خلال عملهن بدوائر الجنايات والتعويضات والأسرة وذلك استجابة لرغباتهم في العمل بتلك الدوائر.

أوضح المستشار الأودن،  أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة يبحث حاليا التوجيهات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقلها المستشار عمر مروان وزير العدل بالتواصل مع المجلس  حيث سيتم اصدار قرار بالشروط اللازمة للقبول بالنيابة العامة .

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