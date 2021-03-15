مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجارين منفصلين وسط العاصمة الأفغانية

أفادت وسائل الإعلام الأفغانية بوقوع انفجارين منفصلين، اليوم الاثنين، وسط العاصمة كابول.





ونقلت محطة "تولو" الإخبارية، عن الشرطة قولها إن انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.





واستهدف الحادثين حافلات للركاب فقد أسفر الحاث الأول، الذي وقع في المنطقة الثالثة، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينما وقع الانفجار الثاني ففي المنطقة 6، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة أخرين.



