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أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجارين منفصلين وسط العاصمة الأفغانية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:57 م
مقتل 3 وإصابة 12
مقتل 3 وإصابة 12 في انفجارين منفصلين وسط العاصمة الأفغانية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام الأفغانية بوقوع انفجارين منفصلين، اليوم الاثنين، وسط العاصمة كابول.

ونقلت محطة "تولو" الإخبارية، عن الشرطة قولها إن انفجارين منفصلين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

واستهدف الحادثين حافلات للركاب فقد أسفر الحاث الأول، الذي وقع في المنطقة الثالثة، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينما وقع الانفجار الثاني ففي المنطقة 6، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة أخرين.

وقالت وسائل الإعلام إن حوادث مماثلة تكررت في بعض المقاطعات الأفغانية خلال الأسبوعين الماضيين.
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