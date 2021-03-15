موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي عصر غدا الثلاثاء لمتابعه مباراة الفريق امام فيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ثلاثي الفريق طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية، ومحمد هاني جاهزون لمواجهة فيتا كلوب وسيشاركون في مران الأهلي اليوم بالكونغو.
وكان طاهر محمد طاهر قد عانى من التواء بسيط في الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، بينما تعرض محمد هاني لكدمة أسفل الحاجب في مران أمس، استدعت بعض الغرز التجميلية.
وقال أبو عبلة أن الثنائي؛ طاهر والسولية، خاضا برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية وجاهزان طبيا لمواجهة فيتا كلوب غدا، وسينتظمان في مران اليوم.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن محمد هاني سيشارك هو الآخر في مران اليوم بشكل طبيعي، ولن تؤثر الغرز التجميلية التي خضع لها أمس على تواجده في مران اليوم أو مشاركته في مباراة الغد، وفقا لرؤية الجهاز الفني.
ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فريق فيتا كلوب الكونغولى صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.