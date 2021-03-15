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أخبار العالم

الإمارات.. ولي عهد أبو ظبي أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:39 م
ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
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شيماء مصطفى
اختار المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، اليوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، جاء اختيار الشيخ محمد بن زايد لدعمه المستمر في تقديم الإغاثة الإنسانية للعالم في ظل وباء كورونا "كوفيد-19".

كانت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، حصة بنت عيسى بو حميد، افتتحت اليوم الاثنين، الدورة الـ 17 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برفقة عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من قطاع الإغاثة والعمل الإنساني.

ويمثل هذا الملتقى الذي يأتي تحت شعار "الإغاثة وفيروس كورونا.. أفريقيا محورًا"، منصة لمناقشة عواقب الكوارث الحالية التي تواجهها قارة أفريقيا وعلى رأسها جائحة كورونا والعمل على إيجاد السبل المناسبة لمعالجتها وحلها.
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