الإمارات.. ولي عهد أبو ظبي أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية

اختار المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، اليوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية.





وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، جاء اختيار الشيخ محمد بن زايد لدعمه المستمر في تقديم الإغاثة الإنسانية للعالم في ظل وباء كورونا "كوفيد-19".





كانت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، حصة بنت عيسى بو حميد، افتتحت اليوم الاثنين، الدورة الـ 17 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برفقة عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من قطاع الإغاثة والعمل الإنساني.



