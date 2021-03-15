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تعليم

عميد آثار القاهرة : رصد الدرجات بعد تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:43 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات اليوم الرابع عشر  بالفصل الدراسى الأول . 

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، ادى أمس طلاب الفرقة الثانية و طلاب  الرابعة بكالوريوس الامتحان بشكل طبيعى دون مشكلة تواجهم . 

وأضاف " رجب " جميع الإمتحانات موضوعية بنظام البابل شيت وتم تصحيحها عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و كونترول الفرقة الرابعة بكالوريوس.

كما أكد عميد الكلية ، أنه قد تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات 


وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم
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