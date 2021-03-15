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أخبار البلد

سفارة البحرين توجه نداء عاجلا لمواطنيها الوافدين إلى مصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:35 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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مـيــــس رضـــا

أعلنت سفارة مملكة البحرين في القاهرة، اليوم "الإثنين"، عن بدء تحصيل رسوم التأشيرة في جميع المنافذ المصرية بمبلغ وقدره «25 دولارًا أمريكيًا» اعتبارًا من 12 مارس الجاري .


وقالت السفارة: «تودُ سفارة مملكة البحرين في القاهرة التنويه لجميع المواطنين الكرام القادمين ل‍جمهورية مصر العربية بأن السلطات المعنية في مصر أصدرت قرارًا بشأن تحصيل رسوم تأشيرة الدخول على مواطني الدول العربية".



وأشارت السفارة إلى أنه سيتم تحصيل رسوم التأشيرة في كافة المنافذ المصرية بمبلغ وقدره «25 دولارًا أمريكيًا» اعتبارًا من تاريخ 12 مارس 2021.

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