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مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:16 م
مشروب غير متوقع يزيد
مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه
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حياة عبد العزيز
يرتبط مشروب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) على وجه الخصوص بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني، وتظهر المزيد من الأبحاث أن مركبات الكربون الهيدروفلورية والسكريات الأخرى المستهلكة بكميات زائدة قد تضر بجهاز المناعة. 

وتشير دراسة نشرت من قبل في مجلة علم المناعة الانتقالي إلى أن الاستهلاك العالي لشراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى التهاب خلايا الجهاز المناعي، حيث اكتشف العلماء هذا من خلال مقارنة آثار الفركتوز والجلوكوز على الخلايا المتغصنة البشرية.

وذكرت الجمعية البريطانية لعلم المناعة ، أن الخلايا المتغصنة (DCs) هي خلايا حرجة تحفز رد فعل الجسم تجاه المواد الغريبة وتنظم استجابة الجهاز المناعي، وعندما تعرضت البلدان النامية لشراب الذرة عالي الفركتوز، أدت إلى استجابة التهابية أكبر بكثير من الاستجابة الناتجة عن الجلوكوز. 

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد الآليات المحددة التي تسببت في ضعف المناعة، إلا أنهم وضعوا الأساس لعلماء آخرين للبناء على النتائج التي توصلوا إليها، وهذا ما حدث بالضبط ، حيث أكدت دراسة في 2021 نشرتها Nature Communications أن اتباع نظام غذائي غني بالفركتوز قد يؤدي إلى فرط نشاط الجهاز المناعي.

وأثبتت الدراسة أيضًا أن الفركتوز يمكن أن يزيد الالتهاب بشكل مستقل عن الأمراض الموجودة مسبقًا لدى الشخص، مثل مرض السكري أو مرض الكبد الدهني.
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