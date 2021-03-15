ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برومو مسلسل الاختيار يحقق نصف مليون مشاهد خلال 18 ساعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:11 م
الاختيار 2
الاختيار 2
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق برومو مسلسل "الاختيار 2" الذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى نصف مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب وذلك بعد عرضه منذ 18 ساعة. 

ويشهد البرومو كثيرا من الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى الفترة من 2013 ويحمل البرومو حالة من التشويق والإثارة. 

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

وكان عرض الجزء الأول من مسلسل الاختيار العام الماضى وحقق نجاحا كبيرا عن عرضه وقام ببطولته امير كرارة واحمد العوضى ومحمود حافظ وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

دنيا عبد العزيز تسترجع ذكرياتها مع هادي الجيار في المال والبنون

كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبيتر ميمي في كواليس الاختيار 2

شاهد.. طرح بوسترات مسلسل الاختيار 2

رجال الظل .. طرح البرومو الأول لـ الاختيار 2 .. شاهد

برومو مسلسل "الاختيار 2" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

ترشيحاتنا

20 ناديا إسبانيا للاعبي مصر.. نجم ريال مدريد السابق يكشف رأيه في انتقال محمد صلاح لليجا

الزمالك يكشف حقيقة الـ142 مليون في حسابات النادي بالبنوك

وزير المالية يكشف موعد صرف الزيادة في رواتب الموظفين.. فيديو

وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

لماذا صلاة المغرب 3 ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية