يعد "هاينريش رودولف هيرتز" أول مخترع للتليغراف اللاسلكي، وأحد علماء الفيزياء الألمانيين، كما أثبت وجود خصائص مشتركة بين أمواج الراديو والموجات الضوئية .





ولد "هيرتز" في "هامبورغ " عام 1857م ، حيث قام بتوسيع نظرية "ماكسويل" الخاصة بالنظرية الكهرومغناطيسية للضوء والتي تم شرحها لاول مرة من قبل ديفيد ادوارد هيجز.





كما تلقى دراسته الثانوية في هامبورغ، حيث كان مهتما بدراسة العلوم واللغات وشرع في تعلم اللغتين العربية والسنسكريتية (وهي لغة طقوسية هندية ، خاصة خاصة بالبوذية والهندوسية وهي إحدى الاثنتين عشرة لغة الرسمية بالهند ) ، وقد حصل هيرتز على الدكتوراه من جامعة برلين سنة 1880م ، وأصبح محاضر فيزياء نظرية في جامعة "كيل" بألمانيا في نفس العام ، ثم أصبح بروفسورا في جامعة "كارلسروهه" بجنوب ألمانيا.





وكان مهتما بشكل كبير بالأرصاد الجوية، حيث كان متأثرا بأستاذه "فيلهلم فون بيزولد" في دورة المختبر في معهد البوليتكنيك في ميونيخ في صيف عام 1878م ، ومع ذلك لم يساهم هيرتز كثيرا في هذا المجال نفسه باستثناء بعض الأبحاث الخاصة بتبخر السوائل، نوعا جديدا من أجهزة قياس الرطوبة، و وسيلة الرسوم البيانية لتحديد خصائص الهواء الرطب عندما بتعرض لتغييرات ثابت الحرارة.





أظهر هاينريش رودولف هرتز أثناء دراسته في هامبورغ نبوغه في العلوم واللغات ، خصوصا العربية والسنسكريتية ، كما درس العلوم والهندسة في مدن ألمانيا كدرسدن وميونيخ وبرلين ، حيث درس هناك تحت غوستاف روبرت كيرشهوف، وهرمان فون هلمهولتز وفي عام 1880م ، حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة "هومبولت" في برلين، ثم أمضى ثلاثة أعوام يعمل مع هرمان فون هلمهولتز كمساعد له ثم في عام 1883، حصل هرتز على وظيفة كمحاضر في الفيزياء النظرية في جامعة كيل. في عام 1885، حتى أصبح أستاذا متفرغا في معهد "كارلسروه" للتكنولوجيا .





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وفي في 3 إبريل من عام 1889م حصل هرتز على منصب أستاذا في الفيزياء ومدير لمعهد الفيزياء في جامعة "بون" الألمانية ، وظل في هذا المنصب حتى يناير 1894م ، وخلال هذه الفترة عمل على الميكانيكا النظرية ونشر أعماله في كتاب بعنوان مبادئ الميكانيكا في شكل جديد ، حيث نشر هذا الكتاب بعد وفاته .





توفى "هيرتز" في عام 1892م ، حيث شخص مرضه بأنه عدوى وذلك بعد معاناته مع صداع نصفي شديد ، حيث خضع للعديد من العمليات لعلاج هذا المرض ، وقد توفي "بورام حبيبي" يصيب الجهاز التنفسي عام 1894 عن عمر يناهز 36 عاما في "بون" بألمانيا ،





خلدت نظام الوحدات الدولي (SI) تم وضع اسم هيرتز كوحدة قياس التردد في اللجنة الكهروتقنية الدولية عام 1930 ، وهو يعبر عن عدد الدورات التي تحدث في الثانية الواحدة ، وقد تم اعتماد هذه الوحدة في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس وبذلك إنتهي استخدام واحدة وفي عام 1928 تم تأسيس معهد هينريش هرتز للتذبذبات في برلين ، ويعرف الآن بإسم معهد فراونهوفر للاتصالات .





وفي عام 1969 في ألمانيا الشرقية تم تخصيص ميدالية تذكارية بإسم هاينريش هيرتز. كما أنشئ وسام هاينريش هيرتز من جمعية م في عام 1987، وهو وسام سنوي يعطى للإبحاث البارزة المتعلقة بالموجات والإلكترونيات ، كما تم إطلاق اسم هرتز على إحدى فوهات القمر الموجودة في الجانب البعيد من القمر، خلف الجزء الشرقي ، إضافة إلى وضع صورته على طوابع البريد ..