برلمانية: زيادة الأجور بداية للجمهورية الجديدة

علقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، قائلة :«شئ عظيم، وبداية جديدة للجمهورية الجديدة».





وتمنت صابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المواطن يلمس هذه الزيادة ولا يصاحبها أي زيادات في الأسعار.





وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن زيادة الرواتب يعني أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة وحديثة.





وأكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أ:"محتاجين أن تقل نسبة الفقرة ويحدث تقدم في كل شئ ونستفيد بكل شيء فى التنمية المستدامة".



