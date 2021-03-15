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منحاز للمواطن.. وزير المالية يكشف تفاصيل توجيهات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:59 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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عادل نصار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن، مضيفا أن معظم توجيهات الرئيس السيسي تكون لضمان حياة المواطن البسيط والطبقة المتوسطة.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات 13%.

وأكد وزير المالية، أن السيسي وجه بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه، وقدمنا زيادة حقيقية في الأجور ضعف التضخم الحالي.

وأعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وقرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وقرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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