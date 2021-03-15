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ديني

الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة وتفتتح 46 مسجدًا جديدًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:53 م
مساجد الأوقاف
مساجد الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا".


وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.


للاطلاع على الخطبة من هنا


وأضافت: سيتم افتتاح (46) مسجدًا جديدًا و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (48) مسجدًا وذلك يوم الجمعة القادم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا وهي على النحو التالي:


أولًا : مساجد الافتتاحات :

  • مديرية أوقاف جنوب سيناء
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  أبو الحسن الشاذلي – رأس سدروزارة الأوقاف
2.  السلام – الطورالوزارة – المحافظة
3.  الهدى – أبو زنيمةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف البحيرة
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
4.  عمر بن الخطاب – دمنهوروزارة الأوقاف
5.  الميهي – قرية الميهي – الدلنجاتوزارة الأوقاف
6.  أم اللبن – قرية أم اللبن- ألو حمصوزارة الأوقاف
7.  النور – قرية محلة كيل – أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.  4/6 أبيس –النورة – كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.  عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12. النور – بوالينو – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. التوبة – المعركة الرئيسية – م بدرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف كفر الشيخ
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
15. الحفير – قرية 7 – الحامولوزارة الأوقاف
16. الرحمة زهران – الفتح – مطوبسوزارة الأوقاف
17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياضجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامولجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الشيخة صالحة- ع سلام – مطوبسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. حسين وهبة راغب – قرية محي بك – دسوقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف دمياط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
23. آلاء  الرحمن – السنانية – كفر البطيخوزارة الأوقاف
24. النور – السنانية – كفر البطيخجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف أسيوط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البداريوزارة الأوقاف
26. الرحمن – القوصية – مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29. التقوى – دير القصير مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30. الهدى- القصير مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيججهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيججهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34. عباد الرحمن – بني عدي مركز منفلوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
35. أبو بكر الصديق – بني عدي البحرية مركز منفلوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الفيوم
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الشرقية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
40. الحاج محمد النجار- ههياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
43. الكبير – النعامنة- منيا القمحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف القليوبية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشومجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

  • مديرية أوقاف دمياط
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
47. الفتح – الشيخ درغام – دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
  • مديرية أوقاف الشرقية
مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
48. العباس- عزبة الرغلة ك صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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