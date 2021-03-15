الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة وتفتتح 46 مسجدًا جديدًا

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا".
وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
للاطلاع على الخطبة من هنا
وأضافت: سيتم افتتاح (46) مسجدًا جديدًا و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (48) مسجدًا وذلك يوم الجمعة القادم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا وهي على النحو التالي:
أولًا : مساجد الافتتاحات :
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|أبو الحسن الشاذلي – رأس سدر
|وزارة الأوقاف
|2.
|السلام – الطور
|الوزارة – المحافظة
|3.
|الهدى – أبو زنيمة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|4.
|عمر بن الخطاب – دمنهور
|وزارة الأوقاف
|5.
|الميهي – قرية الميهي – الدلنجات
|وزارة الأوقاف
|6.
|أم اللبن – قرية أم اللبن- ألو حمص
|وزارة الأوقاف
|7.
|النور – قرية محلة كيل – أبو حمص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|النور – بوالينو – دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|التوبة – المعركة الرئيسية – م بدر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|15.
|الحفير – قرية 7 – الحامول
|وزارة الأوقاف
|16.
|الرحمة زهران – الفتح – مطوبس
|وزارة الأوقاف
|17.
|أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|19.
|الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|20.
|الشيخة صالحة- ع سلام – مطوبس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|حسين وهبة راغب – قرية محي بك – دسوق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|22.
|الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|23.
|آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ
|وزارة الأوقاف
|24.
|النور – السنانية – كفر البطيخ
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|25.
|أولاد إسماعيل- النواورة مركز البداري
|وزارة الأوقاف
|26.
|الرحمن – القوصية – مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|27.
|أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|28.
|الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|التقوى – دير القصير مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|30.
|الهدى- القصير مركز القوصية
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|العسقلاني – باقور مركز أبو تيج
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|32.
|آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|33.
|سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|34.
|عباد الرحمن – بني عدي مركز منفلوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|35.
|أبو بكر الصديق – بني عدي البحرية مركز منفلوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|36.
|مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|37.
|الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|38.
|بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|39.
|مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|40.
|الحاج محمد النجار- ههيا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|41.
|أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|42.
|المصطفى – بيشية عامر مينا القمح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|43.
|الكبير – النعامنة- منيا القمح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|44.
|الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|45.
|الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|46.
|التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|47.
|الفتح – الشيخ درغام – دمياط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|48.
|العباس- عزبة الرغلة ك صقر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف