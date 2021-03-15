الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة وتفتتح 46 مسجدًا جديدًا

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا".









وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.









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