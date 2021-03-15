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30 جنيها شهريا.. متحدث البترول يكشف تفاصيل مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:43 م
توصيل الغاز
توصيل الغاز
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عادل نصار
كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة توصيل  الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، مطلوب صورة البطاقة الشخصية وإيصال ماء للوحدة السكنية ويتم تقسيط الأموال على 6 سنوات ودون فوائد بمعدل 30 جنيها شهريا.

وتابع أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوصيل الغاز أمرا مهمة لحياة أفضل للمواطن ونسعى الى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
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