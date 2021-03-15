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فن

صناع مسلسل "طلقتك نفسي" يستعدون لجزء ثان.. خاص

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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خالد صواف

علم صدى البلد أن صناع مسلسل "طلقتك نفسي" يستعدون للتحضير لجزء ثان من المسلسل خاصة بعد نجاح الجزء الأول.


وحقق مسلسل طلقتك نفسي نجاحا وتفاعلا كبيرا مع الجمهور ورواد السوشيال ميديا، حيث تصدرت الحلقات الأخيرة والتي تحمل عنوان "وبالوالدين إحسانا" الترند في مصر واستطاعت التأثير في الجمهور بشكل كبير .

 

يشار إلى أن مسلسل "طلقتك نفسي"، الذي بدأ عرضه في أكتوبر الماضي، قد تطرق إلى ظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمع تتمثل في الطلاق كما تدور أحداثه أيضا حول ظاهرة الزواج السريع.

 

ويحمل المسلسل في طياته رسالة إنسانية اجتماعية استطاع صناع العمل من خلاله تسليط الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها الزوجان والتي تكون غالبا سببها الأهل أو المقارنة بالغير أو الخيانة أو الأنانية أو تضحية أحد الطرفين أو غيرها من الأسباب التي تؤثر سلبا عن العلاقة الزوجية و تحولها من عقد زواج إلى الطلاق و غالبا مايكون الضحية هم الأبناء.

 

مسلسل طلقتك نفسي من بطولة أحمد عصام و هاجر أحمد و ميدو عادل و نانسي صلاح و محمد مهران و كارولين عزمي ، ضيوف الشرف سوسن بدر،  بيومي فؤاد و نهال عنبر وآخرين.. وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي، قصة أحمد عصام سيناريو و حوار احمد عصام و احمد صبحي.


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