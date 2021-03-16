حوار..عائشة الكيلانى لـ صدى البلد: مقدرش أروح للمنتجين أقول لهم شغلونى..ولن أسامح محمد سامى..وهذه حقيقة إجرائى عمليات تجميل

عائشة الكيلانى :

حصري فى أدوار الفتاة القبيحة لا يزعجنى

المنتجون هم الخاسرون من غيابى

هذه كواليس مشاركتى فى سك على بناتك لـ 3 أشهر فقط

منذ ايام قليلة احتفلت الفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى، بعيد ميلادها، وبالرغم من غيابها فانها تظل واحدة من أهم الكومدينات على الساحة الفنية ، صدى البلد ، التقت بها فى حوار كشفت من خلاله العديد من التفاصيل .

فى البداية أكدت الكيلانى ، أنها متفائلة بالعام الجديد، وتشعر أن القادم سيكون أفضل ، الا أنها لا تحبذ الاحتفال بعيد ميلادها حتى لا ترهق عائلتها فى مسائلة شراء الهدايا الا انهم يصرون كل عام على الاحتفال بها .

وكشفت الفنانة عائشة الكيلانى، إن سر ابتعادها عن الدراما التلفزيونية منذ عام 2009 يعود إلى عدم عرض أدوار جيدة عليها، مؤكدة أن المنتجين هم الخاسرون فى تلك الحالة، لأنها تنشر حالة من البهجة مع من تتعامل معه.

وأضافت الفنانة عائشة الكيلانى، "مقدرش أروح للمنتجين أقول لهم شغلونى، لأننى لم أفعلها من قبل واعتبره قانونا خاصا بي، ولست حزينة على ابتعادي عن الفن لمدة 11 عامًا، فلا يمكن أن أقبل عملا دراميا لا يعطينى قدرى".

وتابعت الفنانة عائشة الكيلانى "أشعر بالحب تجاه كل زملائى وحتى وإن لم يكن هناك تواصل بيننا بسبب انشغالات الحياة، فعلاقات الصداقة فى الوسط الفنى صعب بسبب ارتباط كل شخص بعمل درامى يستغرق تصويره فترة طويلة مما يجعل التواصل بيننا صعب للغاية".

وتتابع " الكيلاني " قائلة : انها لم تشعر بالغضب بسبب حصر المنتجين أدوارها في "الفتاة القبيحة"، خاصة أنها كانت تجيد تجسيد تلك النوعية من الأدوار، سواء من حيث الأداء التمثيلى أو الشكل والمكياج.

وأكملت: كنت أضع بعض المساحيق حتى أظهر بشكل الفتاة القبيحة لان هذا النوع من الأدوار يجعل المشاهد يضحك بشكل أكثر، وكنت أراقب تلك النماذج فى حياتى الخاصة لتخرج بشكل طبيعى.

وأضافت: "لم اجر 28 عملية تجميل كما يعتقد البعض بإستثناء "تصليح الاسنان، فلو كنت أجريت كل تلك العمليات لأصبحت فى جمال ليلى علوى" ، مؤكدة ان إجراء ذلك النوع من العمليات ليس أمرا مشينا حتى تتبرأ منه.

وتابعت قائلة : انها لا تشعر بالظلم فنيًا وراضية عن مشوارها الفنى وما حققته ، وهذا الامر يتضح لها حين تواجه الجمهور فى الشارع .





وعن تصريحات محمد سامى بحقها أكدت انها لم تستطع ان تسامح المخرج محمد سامى بعد التصريحات التى زج أسمها فيها عقب خلافه مع نسرين إمين.

وتابعت" الكيلانى" ، انها لم تتعامل مع محمد سامى من قبل حتى يزج باسمها فى خلافه مع الممثلة نسرين إمين ، وإنها بالرغم من عدم معرفتها بنسرين إمين ولكن يشرفها تشبيهها بها.

وإضافت ، إنها لا تقوم بمشاهدة التلفاز بشكل دائم، لذا لا تسطيع ان تتذكر معظم أسماء الفنانيين كما انها ترفض ان تتعامل مع مواقع التواصل الإجتماعى لأنها تهدر وقت الاشخاص ، حيث تفضل ان تقوم بقراءه كتاب فى هذا الوقت

وعن كواليس مشهدها الشهير في فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، والذى شاركت فى بطولته الفنان محمد صبحي، أكدت أن المشهد بالرغم من احتوائه على حوار طويل وسريع، إلا أنها قامت بتصويره على مرة واحدة فقط.

وتابعت أن كواليس الفنان محمد صبحى في غاية الاحترام، حيث أنه حريص على أن يخرج كل ممثل بشكل جيد أمام الجمهور.

وعن كواليس فيلمها الشهير "سيداتي آنساتي"، أكدت ان مخرج العمل رافت الميهي كان في غاية اللطف، وكان يرفض ان يقوم الممثلين ببروفة تصوير، حيث يخرج المشهد من اول مرة بشكل طبيعي، حيث كان يقوم بضبط الإضاءة والحركة على مساعديه الموجودين في مجال التصوير .

وأضافت "الكيلاني" أنها قامت بأداء الدور ذاته التي قامت به الفنانة إسعاد يونس في مسرحية سك على بناتك ، بعد سفر الأخيرة بشكل مفاجئ، حيث ذهبت إلى المسرح برفقة الزملاء وحينها قرر الفنان فؤاد المهندس إسناد الدور، لتقوم بالوقوف على المسرح في اليوم التالي بعد جعل الملقن لا يقوم خلال المسرحية بتلقينها الدور.

وتابعت : أن حينها قال المهندس لها جملة لا تستطيع أن تنساها وهي " انت فتحتي بيوت ناس كثير " بتجسيدك للشخصية ، مؤكدة أنها أصرت على أن يقوم بضربها في أحد المشاهد كما كان يفعل مع الفنانة سناء يونس .

وتستكمل أن فواد المهندس كان يقوم قبل بدء العرض بالمزاح مع كل العاملين حتى ينسوا أي مشاكل شخصية قبل بدء العرض ، ليتمكنوا من إسعاد الجماهير.