طارق حشيش يكشف حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك

أكد طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك، أنه لا صحة لما نشر خلال الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك.





وأضاف "حشيش"، أن أرصدة النادي في البنوك خلال فترة تولي اللجنة الحالية إدارة النادي لم تكن محجوزا عليها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهناك حساب فرعي في أحد البنوك كان محجوزا عليه لإحدى الجهات الحكومية، وتمت تسوية الأمر خلال الأيام القليلة الماضية.







ونفى صحة ما نشر عن أن الأرقام المالية الخاصة بنادي الزمالك محجوزة، مؤكدا أن جميع حسابات النادي بالعملتين الأجنبية والمحلية موجودة دون أي حجوزات والتعامل المالي يسير بشكل طبيعي يوميا.