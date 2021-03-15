ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الشرنوبي: مناخيري كبيرة وعمري ما شوفت نفسي وسيم.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:53 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
Advertisements
محمد القاضي
حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا ببرنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، عبر فضائية "الحياة".

وقال الفنان محمد الشرنوبي، إن الجمهور يقول أني وسيم، معلقا "الناس بتقول عليا وسيم".

وأضاف "أنا عمري ما شوفت نفسي وسيم.. ومعرفش أنا وسيم ولا لا"، متابعا "مناخيري كبيرة شويه، ومش ممكن أعمل عملية تجميل علشان ربنا خالقني كدا ".

وشارك محمد الشرنوبى في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

بعد نجاحه في لؤلؤ.. محمد الشرنوبي ينضم لمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج

محمد الشرنوبي: أنا مش مغرور بس بتكسف

أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بـ كورونا؟ .. دراسة تكشف نتائج مذهلة

وزير المالية: زيادات الموظفين ستتراوح من 240 جنيها للدرجة الأقل و560 للأعلى

أندية السلة بالإسكندرية تقسو على الأهلي بعد فوز الاتحاد اليوم

لن يدخل النفق المظلم.. مدحت العدل يوجه رسالة لجمهور الزمالك.. فيديو

حكم الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال.. الإفتاء ترد.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة