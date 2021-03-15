محمد الشرنوبي: مناخيري كبيرة وعمري ما شوفت نفسي وسيم.. فيديو

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا ببرنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، عبر فضائية "الحياة".





وقال الفنان محمد الشرنوبي، إن الجمهور يقول أني وسيم، معلقا "الناس بتقول عليا وسيم".





وأضاف "أنا عمري ما شوفت نفسي وسيم.. ومعرفش أنا وسيم ولا لا"، متابعا "مناخيري كبيرة شويه، ومش ممكن أعمل عملية تجميل علشان ربنا خالقني كدا ".





وشارك محمد الشرنوبى في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.