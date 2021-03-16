المتحف القومي للحضارة المصرية يكشف آخر تطورات موكب المومياوات الملكية.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال أسابيع قليلة سنقوم بعمل موكب المومياوات الملكية لنقلها إلى المتحف القومي للحضارة، مؤكدا أن موكب نقل المومياوات سيكون حدث جلل وعظيم.





وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر": سيتم نقل 22 مومياء منهم 18 مومياء ملكية، و4 مومياوات لشخصيات مهمة في تاريخ مصر، وسيتم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير إلي مقرهم الأخير وهو المتحف القومي للحضارة.



