محمد منير: كنت باخد 10 صاغ مصروف زمان وعندي 18 حفيدا.. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن .

وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" زمان كنت باخد مصروف من أخويا الكبير اللي وقف جنبي كتير".





وأضاف محمد منير: "زمان عبرت البحر المتوسط لدول أخرى كي يتعرف العالم على محمد منير المغني والمطرب القادم من مصر ".





وتابع محمد منير:" كنت باخد 3 جنيه في الشهر مصروف، يعني 10 صاغ في اليوم، وزملائي في الكلية كانوا يحبوني وبعدما وصلت لـ سنة بكالوريوس فنون تطبيقية قعدت فيها 3 سنوات ".





واكمل محمد منير: "التحقت بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية بعد التخرج من الجامعة ".





واستنطردمحمد منير:" ربينا أولادنا في العائلة على حب الوطن، وانا عندي 18 حفيدا، وبعضهم يدرس في أرقى الجامعات في كندا ".