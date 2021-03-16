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توك شو

محمد منير: كنت باخد 10 صاغ مصروف زمان وعندي 18 حفيدا.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:20 ص
محمد منير
محمد منير
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هاني حسين
كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن .
 
وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  زمان كنت باخد مصروف من أخويا الكبير اللي وقف جنبي كتير".

وأضاف محمد منير: "زمان عبرت البحر المتوسط لدول أخرى كي  يتعرف العالم على محمد منير المغني والمطرب القادم من مصر ".

 وتابع محمد منير:" كنت باخد 3 جنيه في الشهر مصروف، يعني 10 صاغ في اليوم، وزملائي في الكلية كانوا يحبوني وبعدما وصلت لـ سنة  بكالوريوس فنون تطبيقية قعدت فيها 3 سنوات ".

واكمل محمد منير: "التحقت بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية بعد التخرج من الجامعة ".

واستنطردمحمد منير:"  ربينا أولادنا في العائلة على حب الوطن، وانا عندي 18 حفيدا، وبعضهم يدرس في أرقى الجامعات في كندا ".
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