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فن

تسبب في أزمة لـ حسين رياض على المسرح.. معلومات لا تعرفها عن عادل هاشم بعد وفاته

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
توفي الفنان عادل هاشم، منذ قليل، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ، فى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه : 
.
1- من مواليد 19 فبراير 1939 ، حيث نشأ فى حى السيدة زينب.

2- التحق بالمدرسة السعيدية .

3- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.

4-حصل على الدكتوراة ، وأخرج العديد من المسرحيات .

5- يرى ان من أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى ان الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث . 

6- تعرض الى موقف طريف أثناء مشاركته الفنان حسين رياض بطولة أحدى المسرحيات ، حيث اعجب بإداء الاخير ، مما جعله لايدخل فى الوقت المحدد له على خشبة المسرح ، مما دفع حسين رياض الى الخروج على النص وتبيه بضرورة الدخول ، الا ان إنفذ الموقف مدير المسرح ودفعة سريعًا.

7-وقدم عادل هاشم عددا من الأعمال  منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس
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