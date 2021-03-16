تسبب في أزمة لـ حسين رياض على المسرح.. معلومات لا تعرفها عن عادل هاشم بعد وفاته

توفي الفنان عادل هاشم، منذ قليل، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ، فى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :
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1- من مواليد 19 فبراير 1939 ، حيث نشأ فى حى السيدة زينب.
2- التحق بالمدرسة السعيدية .
3- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.
4-حصل على الدكتوراة ، وأخرج العديد من المسرحيات .
5- يرى ان من أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى ان الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث .
6- تعرض الى موقف طريف أثناء مشاركته الفنان حسين رياض بطولة أحدى المسرحيات ، حيث اعجب بإداء الاخير ، مما جعله لايدخل فى الوقت المحدد له على خشبة المسرح ، مما دفع حسين رياض الى الخروج على النص وتبيه بضرورة الدخول ، الا ان إنفذ الموقف مدير المسرح ودفعة سريعًا.
7-وقدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس