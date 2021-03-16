تسبب في أزمة لـ حسين رياض على المسرح.. معلومات لا تعرفها عن عادل هاشم بعد وفاته

توفي الفنان عادل هاشم،

منذ قليل، ع

ن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان

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اليوم

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عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ، فى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :

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1- من مواليد 19 فبراير 1939 ، حيث نشأ فى حى السيدة زينب.





2- التحق بالمدرسة السعيدية .





3- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.





4- حصل على الدكتوراة ، وأخرج العديد من المسرحيات .





5- يرى ان من أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد فى حوار تليفزيونى ان الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث .





6- تعرض الى موقف طريف أثناء مشاركته الفنان حسين رياض بطولة أحدى المسرحيات ، حيث اعجب بإداء الاخير ، مما جعله لايدخل فى الوقت المحدد له على خشبة المسرح ، مما دفع حسين رياض الى الخروج على النص وتبيه بضرورة الدخول ، الا ان إنفذ الموقف مدير المسرح ودفعة سريعًا.



