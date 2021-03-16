مدحت العدل يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك.. وتعليق مثير على واقعتي سيدة السلام ومتحرش المعادي





رد المنتج مدحت العدل، على سؤال، "ما هو أول قرار ستتخذه إذا أصبحت رئيسا لنادي الزمالك؟"، قائلا: "لن أكون ديكتاتورا".













علق المنتج الدكتور مدحت العدل، على واقعتي متحرش طفلة المعادي، وسيدة السلام.





وقال "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الحوادث التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، مثل واقعة سيدة السلام؛ تدل على أن القشور هي التي تحكمنا، معقبا: "أصبح هناك تغييب للعقل المصري، والاعتماد على النقل وليس العقل".













حل المنتج مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، وتحدث "العدل"، عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.













قال المنتج مدحت العدل، إنه من المعجبين بأغاني المهرجانات،





وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "عملت فيلم للمدفعجية، وبكتب فيه حاليا، وهينزل في العيد الكبير".













قال المنتج مدحت العدل، إن أكثر الفئات عرضة للإصابة لذبحة صدرية هم المفكرون والأطباء والفنانيون.













علق المنتج مدحت العدل، على ما يحدث في لبنان، قائلا: "لبنان حالة من الجمال والليبرالية والفن الخالص".



