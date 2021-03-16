ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:01 ص
فيات تيبو فيس ليفت
فيات تيبو فيس ليفت الجديدة
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة فيات لصناعة السيارات الإيطالية، طرحها للسيارة تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة فى السوق المحلية المصرية، وبسبب شدة الإقبال عليها، تم فرض أوفر برايس على أسعارها.


وأوضح عدد من التجار والموزعين أن السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة قد تراوحت أسعار الأوفر برايس على فئاتها السعرية المختلفة من 7 إلى 15 ألف جنيه.


وتم طرح 6 فئات سعرية للسيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة داخل السوق المصرية، وهي الفئة الأولى M/T- F/O، الفئة الثانية M/T-H/L، الفئة الثالثة A/T ، الفئة الرابعة A/T- H/B، الفئة الخامسة H/L، الفئة السادسة HB LONGE.


وتستمد السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتضم السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة بمجموعة من وسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكيف هواء يدوي.


أما عن الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة فى السوق المصرية، فتأتى كالتالى:

- الفئة الأولى M/T- F/O بقيمة 197.9 ألف جنيه  

- الفئة الثانية M/T-H/L بقيمة 212.9 ألف جنيه

- الفئة الثالثة A/T بقيمة 262.9 ألف جنيه

- الفئة الرابعة A/T- H/B بقيمة 284.9 ألف جنيه

- الفئة الخامسة H/L بقيمة 304.9 ألفًا جنيه

- الفئة السادسة HB LONGE بقيمة 329.9 ألف جنيه

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور
أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور
أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2021 في مصر

سعر فيات تيبو 2021 في السوق المصري

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021

ترشيحاتنا

فاجعة إنسانية.. إعدام المئات وتشريد الآلاف تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا

نائب محافظ القاهرة : موقف جديد للنقل الجماعى يضم كل وسائل المواصلات في هذا المكان

فيديوجراف.. محدش عملك إلا إعلام بلدك.. قنبلة محمد رمضان تصل لعمرو أديب

الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

متى تفتح أبواب السماء للدعاء ؟.. فاتتك ليلة وتبقى 4 ليالي

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور