أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

أعلنت شركة فيات لصناعة السيارات الإيطالية، طرحها للسيارة تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة فى السوق المحلية المصرية، وبسبب شدة الإقبال عليها، تم فرض أوفر برايس على أسعارها.





وأوضح عدد من التجار والموزعين أن السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة قد تراوحت أسعار الأوفر برايس على فئاتها السعرية المختلفة من 7 إلى 15 ألف جنيه.





وتم طرح 6 فئات سعرية للسيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة داخل السوق المصرية، وهي الفئة الأولى M/T- F/O، الفئة الثانية M/T-H/L، الفئة الثالثة A/T ، الفئة الرابعة A/T- H/B، الفئة الخامسة H/L، الفئة السادسة HB LONGE.





وتستمد السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتضم السيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة بمجموعة من وسائل الأمان، ومنها الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وجنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكيف هواء يدوي.





أما عن الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو فيس ليفت موديل 2021 الجديدة فى السوق المصرية، فتأتى كالتالى:

- الفئة الأولى M/T- F/O بقيمة 197.9 ألف جنيه

- الفئة الثانية M/T-H/L بقيمة 212.9 ألف جنيه

- الفئة الثالثة A/T بقيمة 262.9 ألف جنيه

- الفئة الرابعة A/T- H/B بقيمة 284.9 ألف جنيه

- الفئة الخامسة H/L بقيمة 304.9 ألفًا جنيه

- الفئة السادسة HB LONGE بقيمة 329.9 ألف جنيه