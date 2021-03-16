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أخبار العالم

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 36 ألف شخص والوفيات تسجل 1015 حالة في البرازيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:45 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1015 وفاة و36239 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 279286، فيما إجمالي عدد الإصابات 11519609.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1127 وفاة و43812 إصابة بالفيروس.

وفي 12 مارس الحالي، أعلنت الوزارة عن الاتفاق مع روسيا على تزويد البرازيل بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، على أن تباشر البرازيل في إنتاجه على أراضيها بوقت لاحق.

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يتم تسليم الشحنات الأولى منه في أبريل ويونيو المقبلين".
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