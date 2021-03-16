تتسارع في الانتشار مجددا.. تحذير خطير من وضع كورونا في ألمانيا

أصدر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرا خطيرا من أن إصابات كورونا تتسارع مجددا في البلاد والارتفاع بلغ 20% في أسبوع.





ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قال ديرك بروكمان عالم الأوبئة والخبير في المعهد الألماني: إن عدوى فيروس كورونا الألماني تتضاعف بشكل كبير مرة أخرى، بزيادة 20٪ الأسبوع الماضي.





وأضاف بروكمان: "نحن بالضبط على حافة الموجة الثالثة. لم يعد من الممكن الجدل حول ذلك".





وتابع الخبير الألماني، لتلفزيون "ARD" الألماني: "في هذه المرحلة، خففنا القيود وهذا يسرع من نمو الإصابات".





وطالب أطباء العناية الحثيثة في ألمانيا، أمس الاثنين، الحكومة بالعودة إلى الإغلاق فورا، بعد تزايد عدد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس.





كما توقعت وكالة الأمراض الألمانية، معهد روبرت كوخ (RKI) ، أن ألمانيا في بداية موجة من النمو المتسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي سيؤدي إلى معدل قياسي جديد بحلول منتصف أبريل.





وتشير التوقعات، التي نُشرت في تقرير الحالة يوم الجمعة، أن حالات الإصابة لمدة 7 أيام سترتفع إلى حوالي 350 لكل 100 ألف نسمة بحلول 12 أبريل. سيكون هذا أكثر بكثير من مستوى الإصابات المرتفع سابقًا، والذي تم الوصول إليه في 23 ديسمبر بإصابة 214 من بين كل 100 ألف حالة في غضون 7 أيام.





والمسؤول عن التوقعات الدراماتيكية هو النمو المتسارع للمتغير B.1.1.7 ، المعروف باسم "المتحور البريطاني" ، والذي يشكل الآن ما يقرب من 50 في المائة من جميع الحالات الجديدة في ألمانيا.





يُعتقد أن البديل B.1.1.7 أكثر قابلية للانتقال وأكثر عدوانية من سلالات الفيروس القديمة.





وفي أسوأ السيناريوهات، قد يرتفع معدل الإصابة لمدة 7 أيام فوق 500 بحلول منتصف أبريل؛ في أفضل الأحوال سيرتفع فوق 200، كما توقع المعهد الألماني.





وجدير بالذكر أن ألمانيا انضمت إلى مجموعة الدول الأوروبية التي قررت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.



