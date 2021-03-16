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رياضة

الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:18 ص
الأهلي ضد فيتا كلوب
الأهلي ضد فيتا كلوب
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إسراء أشرف
يستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في المباراة المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.

ويرفع الأهلي شعار لا بديل عن الفوز أمام فيتا كلوب، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التي أحيانًا ما تأتي بنتائج عكس سير المباريات.

وأضاف: «كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية ٢ـ٢ بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص».

وتابع: «نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماسًا وإصرارًا على الفوز».

وأستشهد موسيماني بما حدث في الموسم الماضي للتأكيد على قدرة الأهلي على التأهل للدور التالي، قائلًا:« في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.. تأهل الاهلي لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة في النهاية».

وأكد المدير الفني للأهلي، أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز أي ١١ لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون.

وأوضح أنه لن يدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات. 

وقال موسيماني، إنه يستعد جيدًا لمباراة اليوم و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولي.

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