عصام فارس لـ صدى البلد: أشارك بدور صعيدي في فيلم جديد

استضاف موقع "صدى البلد" الفنان عصام فارس، أثناء تواجده في مصر، في ندوة حول مشواره الفني والسينمائي في هوليوود، وأعمال المرتقبة.





وقال عصام فارس إنه متواجد في مصر حاليا لحضور عرض سلسلة أفلام الحرب الشرسة، التي صورها في هوليوود منذ حوالي عام ونصف، وطرحت للعرض في أمريكا، لكنها لم تعرض في الشرق الأوسط بعد.





وأوضح عصام فارس لـ "صدى البلد" أنه يقوم بدور الشرير الرئيسي والبطل في الأفلام الثلاثة، لذا فضل التواجد في مصر لمتابعة عرضها مع الجمهور، الذي من المقرر أن يكون على بداية الصيف المقبل.







وكشف نجم هوليوود أنه تواجد في مصر منذ حوالي عامين لحضور عرض فيلمه "الفراشات النارية"، في مهرجان القاهرة السينمائي، بصحبة مخرج الفيلم رؤوف زكي، وهو مصري أمريكي، والفيلم من تأليف الكندي تشارلز هول.







وأشار عصام فارس إلى أن فيلم "الفراشات النارية" عمل قصير صامت تدور أحداثه في حوالي 15 دقيقة، وهو من الأفلام القريبة منه في مسيرته، وكان تمثيله صعبا لكنه أيضا "السهل الممتنع".







وأعلن عصام فارس في ندوة "صدى البلد" أنه يجري حاليا عددا من تجارب الأداء في مصر، وقد يشارك قريبا في أعمال درامية منها مسلسل "شقة 6" مع المخرج محمود كامل الذي اقترح عليه المشاركة لكن لم يفصح عن التفاصيل.







أيضا قد يظهر عصام فارس في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته منة شلبي، وتخرجه مريم أبو عوف، بحسب قوله.







وفي خبر مفاجأة، قال عصام فارس إنه قد يشارك مع الممثل محمود فارس حال تواجده لفترة طويلة في مصر، في فيلم يقدم فيه دور شخصية صعيدية.