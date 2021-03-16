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رياضة

قبل مباراة الترجي.. تعرف على حظوظ الزمالك للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يستضيف نادي الزمالك،  نظيره الترجي الرياضي التونسي، في تمام التاسعة مساءً، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك يسعى لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه في مباراة اليوم، بعد جمعه لنقطتين فقط في أول 3 مباريات، من تعادلين مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وخسارة من الترجي بالأخص في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة

ولكن ماذا عن حظوظ الزمالك في التأهل؟ نستعرض في ذلك التقرير فرص القلعة البيضاء في بلوغ دور المجموعات:

- الفوز في مبارياته الثلاثة المقبلة دون النظر لباقي نتائج الفرق.

- التعادل في مباراة والفوز في مباراتين، وسيكون الانتصار على مولودية الجزائر ضرورة في تلك الحالة، مع انتظار تعثره أمام تونجيث أو الترجي، فيصل الزمالك لـ 9 نقاط، أي أنه يمني النفس ألا يصل المولودية صاحب الـ 5 نقاط لأكثر من 9 نقاط، ليتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة حينها.

- هزيمة الزمالك في مباراة والفوز في مباراتين، على أن تكون الهزيمة أمام مولودية الجزائر، وينتظر الزمالك في تلك الحالة تعثر مولودية الجزائر بالتعثر أمام تونجيث أو الترجي
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