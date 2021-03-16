لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية استرداد كلمة المرور للبريد الإلكترونى التابع للجامعة

مع انتشار فيروس كورونا وتحويل الدراسة اونلاين ، قامت جامعة القاهرة بانشاء اكبر منصة تعليمية الكترونية لتواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات من خلالها لتقليل الاعداد حضوريا بالكليات ، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب كيفية استرداد كلمة المرور للبريد الإلكترونى التابع للجامعة .





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نوهت جامعة القاهرة على الطالب الارسال الى البريد الالكترونى [email protected] لاسترداد كلمة المرور الخاصة به .





كما يتساءل عدد كبير من الطلاب عن كيفية انشاء حساب بريدى خاص لذلك ننشر خطوات انشائه فى النقاط التالية :





إرسال رسالة من البريد الإلكترونى الشخصى للطالب مرفق بها

1. صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية.

2. صورة من كارنيه الكلية.

3. رقم الهاتف المحمول

4. الاسم كاملا بالانجليزية

5. الرقم القومى الــ 14 رقما كتابة

6. مقترح لعنوان البريد الالكترونى

لعنون البريد الالكتروني التالي [email protected]











