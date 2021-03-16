لماذا يحذف تويتر كل الأشخاص الذين يكتبون كلمة ممفيس ؟

تفاجأ مستخدمو موقع تويتر Twitter خلال الساعات الماضية بأن مجرد التغريد بكلمة "Memphis" أو ممفيس كان كافيًا لإيقافهم تلقائيًا لمدة 12 ساعة ، ومتطلبًا لحذف التغريدة، الأمر الذى أثار نوبة غضب كبيرة بين المستخدمين وكذلك علامات استفهام حول حذف الكلمة .





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإنه وفقًا لسياسة مراقبة المحتوى فى موقع تويتر فإن القيام بذلك انتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر المعلومات الشخصية، الأمر الذى أدى إلى حذف التغريدة وإيقاف المستخدمين.





وكلمة Memphis أو ممفيس هى مدينة فى ولاية تينيسي الأمريكية، وهي مدينة ذات ماضي عريق، كما أنها تعتبر عنوان المنزل لأكثر من 600 ألف شخص، للمستخدمين على تويتر مما أثار الغرابة فى حذف تويتر للمستخدمين الذين كتبوا الكلمة فى التغريدات.





وأكد متحدث باسم موقع تويتر أن الحظر كان خطأ، وقالت الشركة في بيان لها ، كانت هناك مشكلة في النظام تؤثر على الحسابات التي تغردت بكلمة " ممفيس ".





وأضاف المتحدث أن الثغرة طلبت عن طريق الخطأ أن يقوم أصحاب الحساب بحذف تلك التغريدات وتحديد ميزات حساباتهم مؤقتًا، ولكنه تمت إعادة الحسابات المتأثرة إلى وضعها السابق وتم حل هذه المشكلة.





ولم يشرح تويتر سبب حظر ممفيس ، لكن بعض المستخدمين تكهنوا بأن محاولة لمنع مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدم معين قد تم إدخالها بشكل غير صحيح،





وكتب بعض المحللين من ان السبب المحتمل لحدوث ذلك الأمر أن موظفى تويتر حاولوا حظر عنوان شارع ، لكن التركيب البريدي كان بمثابة تسلسل هروب ، أو كان الأصل متعدد الأسطر ولم يلتصق سوى بالمدينة، أى ان الأمر هو مشكلة تقنية بحتة أدت إلى ثغرة فى الموقع .







