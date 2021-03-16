حكم صلاة المرأة الحامل التى لا تستطيع الانحناء للركوع والسجود .. الإفتاء تجيب

ما حكم صلاة المرأة جالسة أثناء الحمل ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأوضح أنه طالما أن هناك مشقة ولا تستطيع القيام فالصلاة صحيحة.





حكم صلاة المرأة الحامل وهي جالسة



وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع أن يصلى جالسًا، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.





وأضاف "وسام"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "أصلى وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود لأننى حامل فهل هذا حرام ؟"، الأصل أن القيام ركن فى الصلاة إلا إذ شق هذا عليكِ مشقة شديدة، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدًا ورخص لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت المرأة حاملًا وكان النزول للركوع والسجود يضر بها وبجنينها رخص فى أن يومئ المصلى بحركة الركوع وبحركة السجود لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وصلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.





حكم صلاة المرأة جالسة أثناء الشهور الأولى للحمل

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية،إنه لا يجوز للمرأة في الفترة الأولى من الحمل، أن تُصلي وهي جالسة، مشيرة إلى أنها في هذه الفترة تكون المرأة قادرة على القيام بأركان الصلاة من وقوف وركوع وسجود، ولا ضرورة ترخص ذلك.





وأوضحت «عمارة» خلال برنامج «قلوب عامرة»، في إجابتها عن سؤال: «أنا حامل في الشهر الثاني، وأكون مجهدة ومتعبة، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا جالسة ؟»، أن المرأة الحامل في الشهر الثاني، طالما كانت قادرة على بذل جهد في العمل وطوال اليوم، فلا يصح أن تأتي وقت الصلاة وتتكاسل، لأن ركن القيام واجب طالما كان الإنسان قادرًا.









وأضافت أنه لا يصح أن يكون الإنسان طوال النهار يقف على قدميه ويأتي وقت الصلاة ويرخص لنفسه الجلوس وقت الصلاة، منوهة إلى أن هناك مرحلة في الحمل لا تستطيع فيها المرأة خلالها تأدية هذه الأركان من الوقوف والركوع والسجود، وسائر الأركان الخاصة بالصلاة.





وتابعت: "الحمل في الشهر الثاني ليس بعذر يبيح الصلاة عن قعود، لأن أداء الصلاة وتتبع ما يجب أن يقوم به المُصلي من حركات الصلاة، التي فيها الوقوف والركوع والسجود هي أركان لا يتحرك الإنسان من كون القيام بها أنها ركن إلى الأخذ بالرخصة إلا عند الضرورة، وهذه ليست بضرورة".