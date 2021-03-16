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أخبار البلد

سعفان ومحافظ المنوفية يتبادلان الدروع خلال تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء ابراهيم ليمون  محافظ المنوفية الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ " ليمون " تقديرًا له على الجهود المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ ٣٥٤٢ وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة المنوفية.
 

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