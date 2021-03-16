طيران التحالف ينفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية للحوثيين

أفادت صحيفة عكاظ بأن طيران التحالف نفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية ومضادات طائرات للحوثيين، حيث ارتفاع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100 قتيل.





وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.





وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





وأوضح أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين، مشددا على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.. مضيفا أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشددا على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.





يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدا سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.





وأدانت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، كل المحاولات الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والمسيرات.