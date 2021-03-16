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برلمان

وجهوا التحية للرئيس السيسي من الجلسة العامة.. نواب: أكد انحيازه لمحدودي الدخل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قدم أعضاء مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لانحيازه إلى المواطن المصري من محدودي الدخل، حيث قال النائب أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الرئيس دائما ما يكون سباق في الانحياز للمواطن واتخذ قرارات مهمة بالأمس برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه.

كما ثمن النائب السيد شمس الدين نائب كفرالشيخ ، مبادرة الرئيس السيسي والقرارات التي انحاز من خلالها بالأمس إلى المواطن المصري وتخصيص حزمة مالية لتغطية تلك القرارات.

كما طالب بالنظر إلى الفلاح المصري من خلال تلك الحزمة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020. وقال النواب خلال الجلسة " الرئيس يحنو على المواطنين ".

وأكد النائب عاطف مغاوري ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل. 

قال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان ،أن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار  برنامج الإصلاح الاقتصادي ،مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ومن جانبه وجه النائب هاني اباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الاخري نظرا لجائحة كورونا ، قائلا ان زيادة الاجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط .

كما أشاد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي برفع الاجور وزيادة المعاشات مؤكد انه يحنو على المصريين

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