وجهوا التحية للرئيس السيسي من الجلسة العامة.. نواب: أكد انحيازه لمحدودي الدخل

قدم أعضاء مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لانحيازه إلى المواطن المصري من محدودي الدخل، حيث قال النائب أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الرئيس دائما ما يكون سباق في الانحياز للمواطن واتخذ قرارات مهمة بالأمس برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه.
كما ثمن النائب السيد شمس الدين نائب كفرالشيخ ، مبادرة الرئيس السيسي والقرارات التي انحاز من خلالها بالأمس إلى المواطن المصري وتخصيص حزمة مالية لتغطية تلك القرارات.
كما طالب بالنظر إلى الفلاح المصري من خلال تلك الحزمة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020. وقال النواب خلال الجلسة " الرئيس يحنو على المواطنين ".
وأكد النائب عاطف مغاوري ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، يؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه الرئيس لمحدودي الدخل.
قال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان ،أن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ،مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ومن جانبه وجه النائب هاني اباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لانحيازه الدائم للمصريين فى الوقت الذي تتقشف فيه الدول الاخري نظرا لجائحة كورونا ، قائلا ان زيادة الاجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط .
كما أشاد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي برفع الاجور وزيادة المعاشات مؤكد انه يحنو على المصريين