الحكومة توضح حقيقة انتشار مخدر الـ"مظروف مغلق" و "صورة الاستيكر"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، مُوضحةً تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.



