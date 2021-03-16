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برلمان

برلمانية تُناشد الرئيس السيسي بتنفيذ قرار زيادة المرتبات في القطاع الخاص

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو نجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن رفع الحد الأدني للأجور لـ2400، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، لافتة إلى أن هذا القرار يُعتبر هدية للمصريين لابد الحصول عليها. 

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنها ليست السابقة الأولى الذي يحرص فيها الرئيس على أعطاء هدياه للمواطنين والتي تتمثل في زيادة الأجور  وزيادة الحد الأدني لكافة العاملين بالدول سواء القطاع الخاص والحكومة وقطاع الأعمال، مما يُدل على حرص الرئيس على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا، والحالة الاقتصادية الحرجة الذي مر بها العامل خلال الفترة الماضية، وحان الوقت الأن لتكريمة. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الرئيس على العاملين لتوفير حياة كريمة لهم، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ على أرض الواقع من قبل وزير قطاع الأعمال، وأكبر دليل على ذلك ماحدث خلال الفترة السابقة بعدما وجه الرئيس بزيادة الحد الأدني للأجور لـ1400 ولكن لم يتم تنفيذه لعمال قطاع الأعمال، حيث تم حرمانهم من العلاوة، مُتابعة: "كل سنة خناقه بين لجنه القوى العاملة ووزير قطاع الأعمال الذي يرفض تنفيذ هذه العلاوة على قطاع الاعمال".

وتناشد  البرلمانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات في قطاع الأعمال والحكومة والقطاع الخاص، بحيث يستفيد منها العامل ولم تتكرر أزمات الأعوام السابقة.
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