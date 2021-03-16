البرلمان يوافق على قرض بـ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي لتحلية مياه البحر في رفح وبئر العبد الجديدة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.









وتضم الاتفاقية مادة وحيدة، وتهدف إلى إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء.









وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع فى إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة وشبكة التوزيع فى مدينة بئر العبد الجديدة.









ووفقا للاتفاقية، تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرى المشروع محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، وتعهد الوزارة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذين العنصرين، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب فى مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مديمة شرق بورسعيد الجديدة التابع لها.







