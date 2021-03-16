اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين

عقد كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيريهما اليابانيين في العاصمة طوكيو، لإجراء مباحثات حول كيفية التصدي لخطر كوريا الشمالية ومواجهة نفوذ الصين.





وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية الأمريكي على أن التحالف مع اليابان الآن أقوى من أي وقت مضى، ومشيرا إلى أنه أصبح الآن أمر أساسي للإدارة الأمريكية.





ومن جانبه، قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي: "بحثنا مع الجانب الأميركي تعزيز قدراتنا الدفاعية وسنجري تدريبات ومناورات مشتركة مع القوات الأميركية"

كما أشاد كيشي بالدعم الأميركي لليابان ودور القوات الأمريكية.



