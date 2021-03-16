ميناء الإسكندرية: انتظام حركة الملاحة وتداول 268 ألف طن بضائع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن تقريبًا.





وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الثلاثاء أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 2456 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج 23 ألف شاحنة تقريبًا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.





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وفي ذات السياق،بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا فقد بلغت 33 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.





كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة متجهًا إلى شبرا؛ ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.



