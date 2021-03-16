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محافظات

ميناء الإسكندرية: انتظام حركة الملاحة وتداول 268 ألف طن بضائع استراتيجية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن  تقريبًا. 

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الثلاثاء أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 2456 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج 23 ألف شاحنة تقريبًا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

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وفي ذات السياق،بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا فقد بلغت 33 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 

كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة متجهًا إلى شبرا؛ ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
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