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تكنولوجيا

بسعر رخيص .. تسريبات تكشف سعر هاتف Poco X3 Pro من شاومى قبل إطلاقه بأيام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:29 م
بسعر رخيص .. تسريبات
بسعر رخيص .. تسريبات تكشف سعر هاتف Poco X3 Pro من شاومى
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتفPoco X3 Pro رسميا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك تحت علامتها التجارية الفرعية Poco ، 

حيث سيأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الرائعة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وشحن سريع سيجعله يشحن فى دقائق معدودة، كما كشفت التسريبات سعر الهاتف الذى سيصدر بسعر رخيص.. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Poco X3 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.4  بوصة، من نوع IPS LCD ،وبجودة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأزرق والأرجواني. 

وسيقدم هاتف Poco X3 Pro كاميرا رباعية خلفية ستكون الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بمستشعر ماكرو للتكبيربدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرتى بمستشعرى للعمق والاتساع دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED ، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل. 

ويعمل هاتف Poco X3 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 860  من شركة كوالكوم الأمريكية ، للفئة المتوسطة، مع سعة مساحة داخلية سعة 128 و 256  جيجا بايت و6 و 8 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائى مع نظام تشغيل أندرويد 11 .

ويحتوى هاتف Poco X3 Pro بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، وفتحة لسماعة الصوت بفتحة 3.5 ملم ، و Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز . 

وفقا للتسريبات فإن هاتف Poco X3 Pro  سيبدأ سعره من 269  يورو أى ما يعادل حوالى 5000 جنيها مصريا. 

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