سعفان ومحافظ المنوفية يلتقيان العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء ، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات ، الدورة التدريبية على ريادة الأعمال للعمالة المصرية العائدة من الخارج وخريجي مراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بمحافظة المنوفية، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، مدتها ٥ ايام ، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوي العاملة ، وعلى حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة، وإيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد علام نائب رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، وفتحي عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال المنوفية .





ورحب الوزير، في بداية كلمته بالحضور ، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة ، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، مشيرا إلى أنه يسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.





وأوضح أنه يتم توفير فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص داخل نطاق محافظتهم، لمن يحتاج منهم فرصة عمل بالتعاون مع المحافظة، كما تساعد الوزارة في توعية الشباب على كيفية عمل مشروعات صغيرة لهم.





وأكد أنه نحتاج إلى الخروج من تلك الدورة بـ ٢١ مشروعًا لكل الحاضرين يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب آخرين بما يسهم في دفع الاقتصاد القومي للدولة المصرية، موضحا أن الجهاز قام بمساعدة العديد من الشباب في عمل مشروعات خاصة لهم وسيتم زيارتها والتعرف على طرق نجاحها على أرض الواقع ، واكتساب الخبرة اللازمة لإنجاح مشروعات جديدة والاجتهاد والطموح ، وسداد حقوق العمال والدولة، موجها كلامه للمتدربين قائلا : "أبدا بحجمك وعلى قدر خبرتك يكبر مشروعك وتحقق حلمك ".





ولفت إلى أنه تم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد لتوفير ١٠ آلاف فدان لزراعتها تقدم للشباب الخريجين راغبي العمل في مهنة الزراعة، من العائدين من الخارج يشترط فيها إقامة الشاب في المحافظة وزراعة الأرض، كما أنه يوجد في المحافظة إدارة لتشغيل الشباب تتعاون مع القوى العاملة في توفير فرص عمل للشباب في بعض المصانع خاصة في مدينة السادات لتوفير سبل معيشة لائقة لهم.





وأضاف أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.





ووجه الوزير مدير المديرية إلي ضرورة عمل قواعد بيانات لخريجي عملية التدريب المهني والعمالة العائدة خريجي الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها، يمكن من خلالها المتابعة المستمرة لنجاح تلك المشروعات، مشددا على ضرورة دراسة السوق والتسويق الجيد قبل التصنيع والإنتاج وهو العنصر الأساسي في نجاح أي مشروع ، كما ستقدم مديرية القوي العاملة المساعدة في ذلك.