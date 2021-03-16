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تكنولوجيا

لمنع سرقة البيانات.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهواتفها القادمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:03 م
شاومى تحصل على براءة
شاومى تحصل على براءة اختراع لهواتفها القادمة
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ندى على
حصلت شركة شاومى الصينية على براءة اختراع لاختراع تقنية لعدم التلصص واختلاس النظر على المستخدمين فى محاولة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث سيتعرف الهاتف على وجه المستخدم، وبالتالى لن يسمح لأى مستخدم آخر باستعماله على الإطلاق.


وبحسب تقرير من ITHome فإن وحدة برامج الهاتف المحمول التابعة لشركة شاومى نشرت بيانا توضح فيه أن براءة الاختراع ستكون من خلال مستشعر فى الهاتف يعمل على استشعار وجه واحد على الأقل قد يظهر ضمن نطاق محدد مسبقًا من المستشعر، بعد تحديد المستخدم.


وسيكون المستشعر قادرًا على التقاط وجه واحد على الأقل، عن طريق إجراء التعرف على الوجه على الصورة التي تم الحصول عليها، وفقًا لنتيجة برنامج التعرف على الوجه، ستحدد الخوارزمية ما إذا كان هناك شخص آخر يختلس النظر على الهاتف الذكي للمستخدم.


ووفقا لموقع Gizmochina فإنه من خلال هذه التقنية، سيكون الهاتف قادرًا على ضمان خصوصية المستخدم عن طريق منع اختلاس أو تسريب أي بيانات سرية للملفات، حيث تهدف براءة الاختراع إلى المساعدة في حماية بيانات المستخدم الحساسة.


وليس من المعروف حاليًا ما إذا كانت الشركة تعمل بالفعل على من خلال هذه التقنية وتضمينها فى الهواتف القادمة والتى ستطلقها خلال الفترة القليلة القادمة، أم أنها ستكون ضمن الهواتف التى سيتم إصدارها بعد وقت طويل يستغرق سنة أو أكثر. 

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