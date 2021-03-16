بدون كوليسترول .. طريقة عمل وجبة متكاملة من الفراخ

تعانى ربة الاسرة كثيرا عند البحث عن طعام صحي يحتوى على قيمة غذائية عالية وفي نفس الوقت لا يحتوى على كوليسترول ضار ولا يتسبب في ارتفاع معدل السمنة فى الجسم حيث أنها أحد الاسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين.
نقدم لكم وجبة متكاملة غذائيا وخالية من الكوليسترول من الفراخ ، وهى طريقة عمل سلطة الفراخ المشوية باللوز المحمص بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدم برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سلطة الفراخ المشوية باللوز المحمص
كوب لوز محمص فاتح
كوب جبنة بارميزان مبشور
2 صدر دجاجة مشوي
خس كابوتشا
معلقه صغيرة عسل نحل
خبز شامى اسمر محمص
نصف كوب زيتون اسود
كوب مكعبات جبنة جوده
كوب جزر مبشور
كوب طماطم شيرى
" الصوص "
كوب مايونيز لايت
ملعقة بودرة ثوم
جبن بارميزان مبشور
عصير ليمون
ملح وفلفل
خل أبيض
طريقة عمل سلطة الفراخ المشوية باللوز المحمص
* ضعى الكابوتشى فى الطبق وعليه العيش الاسمر المحمص وضعى الجبنة الجوده المكعبات والجزر المبشور والزيتون الاسود والطماطم الشيرى وقطعى الفراخ شرائح رفيعة وضعيها عليهم.
طريقة عمل الصوص
* اخلطى المايونيز الدايت والخل والعسل الابيض والثوم البودرة والملح والفلفل وعصير الليمون و ضعيهم بعد الخلط الجيد على السلطه وزينيها بالجبنه البارميزان واللوز المحمص.