بدون كوليسترول .. طريقة عمل وجبة متكاملة من الفراخ

تعانى ربة الاسرة كثيرا عند البحث عن طعام صحي يحتوى على قيمة غذائية عالية وفي نفس الوقت لا يحتوى على كوليسترول ضار ولا يتسبب في ارتفاع معدل السمنة فى الجسم حيث أنها أحد الاسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين.









نقدم لكم وجبة متكاملة غذائيا وخالية من الكوليسترول من الفراخ ، وهى طريقة عمل سلطة الفراخ المشوية باللوز المحمص بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدم برنامج حلو وحادق على قناة سى بى سى سفرة.