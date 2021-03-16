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رياضة

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم محمد مجدي أفشة بهدف ثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب، في المباراة المقامة حاليًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أفشة سجل الهدف الثاني في الدقيقة 19، بعد مراوغته مدافعي فيتا وتسديده كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن ثاني أهداف المارد الأحمر.

محمد شريف كاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي منذ الدقيقة الأولى بعد أن انفرد بمرمى فيتا كلوب، لكن حارس مرمى تصدى لتسديدة شريف.

وفي الدقيقة  السادسة، تلقى محمد شريف تمريرة رائعة من مروان محسن، ليسدد الكرة في شباك فيتا كلوب، معلنًا عن الهدف الأول للمارد الأحمر.

وبعد ذلك، مرر أجاي تمريرة رائعة لـ أفشة، لكن الأخير سدد الكرة خارج مرمى فيتا كلوب.

وفي الدقيقة 14، انفرد مروان محسن بمرمى فيتا كلوب، لكنه سدد الكرة ضعيفة ليتصدى لها حارس فيتا.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
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