الإعدام شنقا لسائق و10 سنوات لوالدهم بتهمة قتل جارهم بمنيا القمح

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لسائق، بتهمة قتل جاره بطلق خرطوش على أثر خلافات بينهما، وعاقبت والده بالسجن 10 سنوات.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول "محمد م" إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش فى رأسه.





وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز منيا القمح، أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام س " 26 سنة سائق بشركة بترول مقيم بقرية الجديدة مركز منيا القمح، ووالده "س"، بسبب خلافات سابقة بين الأول وبين المجنى عليه، قام المتهم بإحضار سلاحا نارى "فرد خرطوش" وحضر رفقة والده،وعقب مشاهدتهم المجنى عليه جالسًا أمام منزله قامو بأطلق النار على راسه وقتله فى الحال.

تم ضبط المتهم الأول وأحالته الي النيابة ووالده لمحكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية 34909 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 2353 كلى جنوب الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.