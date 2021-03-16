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محافظات

على 316 فدانا.. استرداد 4 قطع أراضي أملاك الدولة بمركز وادي النطرون

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:24 م
.استرداد 4 قطع أراضي
.استرداد 4 قطع أراضي أملاك الدولة
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.


في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد 4 قطع اراض بمساحة 316 فدانا و5 قراريط و9 أسهم من غير الجادين.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.


وأكد المحافظ، استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.


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على 316 فدانا.. استرداد 4 قطع أراضي أملاك الدولة بمركز وادي النطرون
على 316 فدانا.. استرداد 4 قطع أراضي أملاك الدولة بمركز وادي النطرون
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